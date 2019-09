Verdachte van moord op Sally Hautekeete (40) blijft aangehouden: “Hij weet niet wat hem bezield heeft”

Kaprijke - De vermoedelijke dader van de moord op Sally Hautekeete blijft aangehouden. Dat heeft de raadkamer woensdag beslist.

Volgens zijn advocaat Bram Van Acker is zijn cliënt nog steeds zwaar onder de indruk, en heeft hij “heel veel spijt” van zijn daden. “Hij weet niet wat hem bezield heeft. Maar hij verleent zijn volledige medewerking aan het onderzoek”, klinkt het.

De 40-jarige Sally Hautekeete, moeder van twee kinderen, werd zaterdagmiddag om het leven gebracht door messteken in haar woning in de Hippoliet Van Peenestraat in Kaprijke. De vermoedelijke dader, de 46-jarige J.H. uit Eeklo, gaf zichzelf daarna aan bij de lokale politie van de zone Meetjesland-Centrum.

Over de precieze omstandigheden en een concreet motief van de dader bestaat momenteel nog veel onzekerheid. Het onderzoek is op dit ogenblik nog volop aan de gang. Het parket van Oost-Vlaanderen is daarom voorlopig zeer karig met het verstrekken van informatie. Volgens onze informatie verklaarde J.H. dat hij zich niets meer kan herinneren van het moment van de feiten.