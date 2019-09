Belgische activisten gearresteerd bij “omstreden” wapenbeurs in Londen

Drie Belgische activisten zijn woensdag opgepakt omdat ze actievoerden aan ‘s werelds grootste wapenbeurs DSEI (Defence and Security Exhibition International), nabij Londen. Dat meldt Bram Vranken van de organisatie Vredesactie.

De tweejaarlijkse wapenbeurs DSEI, waar de wereldwijde wapenindustrie is vertegenwoordigd, vindt volgende week plaats, vanaf 9 tot en met 12 september. Al de hele week lang voeren duizenden activisten actie tegen het evenement. Ze blokkeren de toegangswegen naar het ExCel Centre, om zo de opbouw te vertragen.

Ook de Belgische organisatie Vredesactie en haar Franstalige zusterorganisatie Agir pour la Paix zijn met in totaal zeven mensen afgezakt naar Londen om de wapenbeurs te verstoren. Drie van hen werden woendag gearresteerd. “Momenteel worden ze naar het politiekantoor gebracht. We verwachten dat ze vanavond worden vrijgelaten”, zegt Vranken. “Het is nog te vroeg om te zeggen of er juridische gevolgen zijn, maar in principe riskeren ze aangeklaagd te worden voor het blokkeren van de weg. Het is niet de eerste keer dat dat zou gebeuren en in het verleden volgde meestal de vrijspraak.”

Omstreden beurs

Op DSEI verkopen meer dan 1.600 wapenbedrijven hun producten, gaande van vuurwapen, tot tanks, gevechtsvliegtuigen en oorlogsschepen. Volgens Vredesactie zullen komende week ook tien Belgische wapenbedrijven hun waren tentoonstellen, waaronder FN Herstal, CMI Defence, SocioTeq (het voormalige Esterline) en de Belgische wapenlobbykoepel BSDI.

“De beurs is omstreden. De belangrijkste klanten zijn militaire delegaties uit 68 landen. Ook van regimes die de mensenrechten niet respecteren, landen die in staat van oorlog zijn en ontwikkelingslanden”, klaagt Vredesactie aan. “Onder andere Saoedi-Arabië, Egypte en Hongkong staan op de gastenlijst.”

Volgens Vranken zijn er nog de hele week acties tegen de wapenbeurs. De Belgische activisten van Vredesactie en Agir pour la Paix keren donderdag en vrijdag weer terug naar België.