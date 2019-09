Na schietpartijen: Walmart zwicht en stopt dan toch met verkoop munitie, NRA woedend

Walmart stopt dan toch met de verkoop van munitie. De grootste supermarktketen van de Verenigde Staten zwicht daarmee voor de druk van de publieke opinie na de vele schietpartijen in het land. De machtige wapenlobbygroep NRA is echter niet te spreken over de beslissing, en neemt het bedrijf zwaar onder vuur.

Een schutter vermoordde begin augustus 22 mensen in een winkel van Walmart in El Paso, Texas. Een paar dagen daarvoor waren bovendien al twee werknemers van de keten doodgeschoten door een collega in een winkel in Southaven, Mississippi.

In eerste instantie leek Walmart niet van plan zijn beleid van wapen- en munitieverkoop aan te passen, maar onder druk van de publieke opinie zwicht CEO Doug McMillon nu toch. In een brief aan zijn anderhalf miljoen werknemers schrijft hij dat “het voor ons duidelijk is dat de status quo onaanvaardbaar is. Ons bedrijf heeft twee verschrikkelijke incidenten meegemaakt in een week. We zullen nooit meer hetzelfde zijn.”

Walmart stopt nu met de verkoop van kogels voor handgeweren en aanvalswapens, vraagt klanten om niet langer zichtbaar een wapen te dragen in hun winkels, en roept de Amerikaanse regering op in te zetten op betere controles van mensen die wapens willen kopen. De keten zal enkel nog munitie voor jachtgeweren blijven verkopen.

NRA woedend

Het besluit valt in slechte aarde bij de NRA, de machtige Amerikaanse wapenlobbygroep. “Het is schandalig om te zien dat Walmart toegeeft aan de druk van de anti-wapenelites”, aldus de groep. “De waarheid is dat deze acties ons niet veiliger maken. In plaats van de crimineel de schuld te geven, heeft Walmart ervoor gekozen de Amerikanen die zich aan de wet houden tot slachtoffer te maken.”

"The truth is @Walmart’s actions today will not make us any safer. Rather than place the blame on the criminal, Walmart has chosen to victimize law-abiding Americans." ?? https://t.co/33Fvbn0GKF #walmart pic.twitter.com/jzg1D0OkDR — NRA (@NRA) September 3, 2019