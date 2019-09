Verslagenheid bij familie van Louisa (86): “We zijn altijd blijven hopen. Als anderen levend gevonden werden na explosie Wilrijk, kon ons bomma misschien ook gered worden?”

Wilrijk -

Om 3.20 uur vannacht kreeg de familie van Louisa D’hertefelt (86) het slechte nieuws te horen: de brandweer had haar lichaam gevonden tussen het puin van de verwoeste huizen in Wilrijk. De weduwe is het enige dodelijke slachtoffer van de explosie. “We wisten dat ze op dat moment thuis moest zijn geweest”, zeggen haar dochter Vera en schoonzoon Eric. “Toch zijn we altijd blijven hopen. Als de andere levend gevonden werden, zou bomma misschien ook gered worden?”