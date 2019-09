Indonesië vernietigt miljoenen eieren om prijsdaling te counteren

Indonesië gaat starten met de vernietiging van zo’n tien miljoen eieren, bevestigt een verantwoordelijke van het ministerie van Landbouw woensdag. Het land heeft een overaanbod aan kippen, waardoor de prijzen kelderen.

De eieren zijn al bevrucht maar zullen nu op de kwekerijen worden vernietigd, onder supervisie van het ministerie. In totaal gaat het om zo’n 10 miljoen stuks, verspreid over verschillende weken. De bedoeling is om het effect van de maatregel om de twee weken te evalueren.

De prijs van levende kippen is de afgelopen maanden gedaald tot nog amper 9.000 roepia (omgerekend slechts 58 eurocent) per kilogram. Eerder dit jaar werd nog meer dan het dubbele betaald. De sector roept de regering op om actie te ondernemen. Voor donderdag hebben kippenkwekers een betoging gepland aan het presidentieel paleis in Jakarta.