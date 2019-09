Club Brugge wint oefenmatch tegen KV Oostende, Mbayo scoort meteen voor AA Gent tegen Zulte Waregem

Enkele eersteklassers maakten van de interlandbreak gebruik om onderling enkele oefenwedstrijden af te werken. Zo speelde Club Brugge achter gesloten deuren tegen KV Oostende en ontving Zulte Waregem deze voormiddag AA Gent.

Club Brugge versloeg KV Oostende met 2-1 na goals van Siebe Schrijvers en Amadou Sagna,Ronald Vargas scoorde het Oostendse doelpunt.

Dylan Mbayo scoort bij officieus debuut voor AA Gent

Bij Zulte Waregem en AA Gent kregen vooral de jongens die de voorbije weken minder in actie kwamen een kans om matchritme op te doen. Bij de Buffalo’s kwam aanwinst Dylan Mbayo voor het eerst in actie en de 17-jarige flankaanvaller kwam al meteen tot scoren. Eerder had Sylla ook al vroeg in de eerste helft de score geopend en Dompé bracht de 0-3 ruststand op het scorebord. Na rust zorgde Zarandia voor de aansluitingstreffer van Essevee maar het was uiteindelijk Dejaegere die de eindstand vastlegde. (ssg)

Zulte Waregem: Bostyn, Marcq, Sissako, Timotheou, Walsh, Bruno, Bjørdal, Bürki, De Smet, Humphreys, Van Hecke

AA Gent: Coosemans, Van Den Bergh (85’ Cissé), Odjidja, Diarra, Mbayo (54’ Dejaegere), Sylla (85’ Dolet), Kums (85’ Al Masude), Yem, Bronn, Kubo (85’ Diedhiou), Derijck

Doelpunten: 3’ Sylla 0-1, 13’ Mbayo 0-2, 22’ Dompé 0-3, 52’ Zarandia 1-3, 82’ Dejaegere 1-4