Iran maakt “vandaag of morgen” verdere afbouw van nucleaire engagementen bekend

Iran kondigt “vandaag of morgen” een nieuwe inperking aan van de nucleaire verbintenissen die het land is aangegaan tegenover de internationale gemeenschap. Dit heeft de Iraanse president Hassan Rohani woensdag verklaard.

Op een bijeenkomst van de ministerraad zei Rohani dat “details over de derde fase” van de Iraanse nucleaire strategie bekendgemaakt zouden worden. De Iraanse president meent dat de diplomatieke inspanningen van Frankrijk weinig kans op slagen hebben voor de deadline die Teheran gesteld heeft. “Ik denk niet dat we vandaag of morgen tot een akkoord komen, en dus beginnen we aan de derde etappe en zullen we de details ervan vandaag of morgen bekendmaken”, aldus Rohani.

De Iraanse president had dinsdag voor de leden van het parlement gezegd dat “de derde fase van de inperking” van de Iraanse engagementen zoals gepland “de komende dagen” zou ingaan, tenzij de andere partijen een “belangrijke” maatregelen nemen.

Poging om akkoord te redden

De Iraanse viceminister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, zei eerder dat zijn land bereid was het nucleaire akkoord volledig uit te voeren in ruil voor een kredietlijn van ongeveer 15 miljard dollar, waarover met de Europeanen onderhandeld wordt.

Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië bespreken sinds enkele dagen met de islamitische republiek hoe het internationale akkoord dat in 2015 in Wenen gesloten werd, gered kan worden, sinds de Verenigde Staten eruit stapten en economische sancties tegen Iran verscherpten.