Studio 100 zoekt mee naar nieuwe pleegouders

In samenwerking met Pleegzorg Vlaanderen is Studio 100 gestart met de campagne ‘Studio100steboven’. De Studio 100-figuren worden ingezet om pleegzorg in de kijker te zetten en om op zoek te gaan naar nieuwe pleeggezinnen om de 600 kinderen en jongeren die momenteel wachten op een plaats, een nieuwe thuis te geven.

Studio 100 zal tal van acties opzetten om pleegzorg meer onder de aandacht te brengen. De campagne werd eerst aangekondigd bij de pleegkinderen zelf: ze konden laten weten op welke Studio 100-personage hun pleegouder het meeste leek. Zo’n 800 pleegkinderen stuurden een brief.

“Wanneer pleegkinderen in een pleeggezin gaan wonen, moeten ze alles achterlaten wat voor hen vertrouwd aanvoelt”, zegt Jan Brocatus van Pleegzorg Vlaanderen. “Op dat moment spelen sommige Studio 100-figuren al een cruciale rol: want net zoals ze bij hen thuis misschien naar Maya De Bij of ‘Campus 12’ konden kijken, vinden ze ook in hun nieuwe gezin dezelfde magische personages of verhalen terug.” Volgens Brocatus wachten vandaag 600 kinderen op een plaats in de pleegzorg.

Studio 100 zal meehelpen om Pleegzorg Vlaanderen meer naamsbekendheid te geven, geld inzamelen in het pop-up theater in Puurs en pleeggezinnen tickets aanbieden voor de Studio 100-shows. Het mediabedrijf biedt ook materiaal aan om in elke provincie een bezoekruimte gezellig in te kleden, waar pleegkinderen hun natuurlijke ouders kunnen ontmoeten. In december komt K3 nog met een speciaal themalied en videoclip.

“We hopen op deze manier pleegzorg in de kijker te zetten en zo potentiële pleegouders te bereiken”, zegt Anja Van Mensel, CEO van Studio 100. “Al is het maar één gezin dat via deze weg in aanraking komt met pleegzorg en overtuigd raakt om pleeggezin te worden, dan hebben we de wereld van één kind alvast een stukje veranderd.”