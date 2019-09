Omwonenden van Maximiliaanpark zijn het beu: “We durven niet meer buiten te komen, zo kan het niet verder”

Brussel - De omwonenden van het Maximiliaanpark in Brussel hebben het gehad met de overlast die vluchtelingen er veroorzaken. “We durven niet meer buitenkomen”, getuigt een buurtbewoner in La capitale. Een buurtcomité roept de bevoegde schepen nu op het matje.

Sinds de ontruiming van het station Brussel-Noord is het weer drukker in het Brusselse Maximiliaanpark. En dat zint de omwonenden niet. Zij hebben de overlast de voorbije maanden aanzienlijk zien stijgen, getuigen ze in La capitale. De 19 gebouwen, 2.000 personen, vier scholen en enkele crèches die er zijn verenigden zich in een buurtcomité, om de bevoegde instanties tot daden te dwingen.

Aanvankelijk hielpen ze de vele migranten nog, maar nu is het volgens hen onleefbaar geworden. “Ik ben kwaad”, getuigt Najat, die er al sinds 1996 woont. “Het gaat niet meer. Het is zo onveilig, wij durven niet meer buitenkomen, mijn familie durft niet meer bij mij op bezoek komen. Het is schandalig, het moet gedaan zijn. Er is vandalisme, ze zijn dronken. Wanneer ik om 1 uur ’s nachts wakker word, zie ik hen soms vuurtjes maken. We zijn hier niet in de brousse, he. Het stinkt.”

Het comité heeft Zoubida Jellab, minister van openbare netheid, geïnterpelleerd om haar te laten ingrijpen. “We zijn geduldig geweest, maar het gaat niet meer. Meisjes zijn aangerand, er zijn ratten en ik zag al een man naakt rondlopen”, zegt Farida, een andere buurtbewoonster.