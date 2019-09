Kritiek op “minachtende” houding beruchte brexiteer, ook topminister krijgt stevige uitbrander in Lagerhuis: “Gedraag uzelf!”

Het zijn woelige tijden voor Britse politici die de voorbije dagen hun hoofd braken over onder meer de Brexit en de democratie in hun land. Dat resulteerde dinsdag in een marathonzitting in het Lagerhuis, waardoor de vermoeidheid bij sommige parlementariërs toesloeg. En dat leidde tot bijzondere beelden vol frustratie in het parlement.

Jacob Rees-Mogg, leider van het Lagerhuis en een fervente voorstander van de Brexit, vlijde zich languit neer op de regeringsbanken tijdens de debatten. “Alsof hij naar iets heel saai aan het luisteren is”, klonk het als snel vanuit de oppositie.

Rees-Mogg was niet de enige die zijn boekje te buiten ging: topminister Michael Gove kreeg een stevige uitbrander van de parlementsvoorzitter omdat hij zich grof zou hebben uitgelaten. “Gedraag uzelf”, fulmineerde John Bercow. “Wees een brave jongeman!”

bekijk ook

Boris Johnson schorst Brits parlement op tot net voor Brexit-deadline

Leider harde Brexiteers zegt vertrouwen in May op: “Denk dat we May vrij snel kunnen vervangen”