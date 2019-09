Populaire Waalse tv-kok die plots uitbater van Thaise stripclub werd, is ontslagen door RTBF

Max Dienst (26), de populaire Waalse tv-kok is zijn contract met de RTBF kwijt. De openbare omroep kan Diensts escapades in Thailand niet smaken.

“Maximilien Dienst heeft in de pers zijn beslissing bekendgemaakt dat hij manager wordt van een stripteaseclub in Pattaya, nadat hij besliste België te verlaten voor Thailand. Ondanks de onweerlegbare culinaire kwaliteiten en de sterke persoonlijkheid van Max, is zijn levenskeuze niet verzoenbaar met het beeld dat wij verwachten van mensen die de RTBF en de cultuur van de openbare omroep vertegenwoordigen. Daarom heeft de RTBF besloten een einde te maken aan de samenwerking.” Deze boodschap stuurt de Franstalige openbare omroep uit.

Tot vorig jaar liep het kookprogramma “Max&Fanny” nog op tv. Sinds kort was het enkel nog op het digitale platform te zien. Begin deze week had Max Dienst in de Waalse pers nog gezegd dat hij de filmcrew van de RTBF in Pattaya verwachtte voor nieuwe opnames. Dat zal er dus niet van komen.