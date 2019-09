Hartverscheurend: hond rent wanhopig achter vrouw die hem op straat dumpt

Een Amerikaanse man filmde vorige week hartverscheurende beelden toen hij plots een busje vaart zag minderen. Plots vloog het portier open en werd er een bruine labrador midden op straat gedumpt. Het arme dier rende nog wanhopig achter het voertuig, dat snel uit het zicht verdween. “Ik snap niet hoe iemand zoiets kan doen”, aldus de man die beelden zondag op Facebook zette. Die video was uiteindelijk ook de redding van de viervoeter.

De beelden werden intussen al honderdduizenden keren bekeken op Facebook. Een van die kijkers, Stephanie Elswick, wilde niet bij de pakken blijven zitten en ging op zoek naar de hond. De barmhartige Samaritaan besefte dat de hond opsporen zoals zoeken naar een naald in een hooiberg zou worden. Maar ze het geluk: een gezin had het dier zien ronddolen en ving de labrador tijdelijk op in hun tuin.

De hond verblijft momenteel in een asiel, waar het wacht op een nieuw baasje. Intussen wordt er gezocht naar de vrouw die de hond uit haar voertuig duwde. Een man beweerde in het Amerikaanse WSAZ News dat zijn vriendin achter het stuur van het busje zat, maar dat de hond “haar was gevolgd”. Ze bracht hem eenvoudigweg terug naar de buurt waar hij haar voor het eerst achternazat. De politie onderzoekt de zaak en de bizarre uitleg van het koppel.

bekijk ook

Dierenasiel haalt hond weg bij baasje na filmpje waarin dier zwaar mishandeld wordt

YouTuber aan de schandpaal genageld en Instagram-kanaal kwijt omdat ze haar hond sloeg in filmpje