Wie heeft William gezien?

Scherpenheuvel-Zichem - Het Parket van Leuven en de politie zijn op zoek naar William Van Win. De 55-jarige werd in de voormiddag van dinsdag 3 september voor het laatst gezien in zijn woning in de Veststraat in Zichem. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

William is tussen 1.70 en 1.75 meter lang en struis gebouwd. Hij heeft lichtbruin, kortgeschoren haar. Wat William droeg op het ogenblik van zijn verdwijning, is niet geweten. Hebt u William gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30 30 0. U kunt getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.