Uitbaters café waar Porsche binnenreed: “Ik zat er even voordien nog met kleindochter te spelen”

Retie -

Een dag nadat een Porsche Carrera zich tot tegen de toog van hun café De Graef in Retie had gebeukt, aanschouwen Martine Wilboorts (55) en Eddy Mermans (60) de ravage. “Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen”, zegt Martine. “Binnen veertien dagen is er hier een familiefeest. Dan moet alles weer netjes zijn.”