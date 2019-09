Brandweer rukt in allerijl uit, maar 'ontploffing' blijkt huwelijksritueel

Lede - De brandweer van Lede en collega’s uit Aalst zijn dinsdagavond uitgerukt naar de Ronkenburgstraat nadat een buurtbewoner harde knallen had gehoord. Die bleken afkomstig te zijn van een trouwschieting voor een … ex-brandweerman.

Gealarmeerd door een buurman die hevige knallen had gehoord en meende dat er in de buurt een ontploffing was gebeurd, snelde de brandweer van Lede dinsdag naar de Ronkenburgstraat. Ook de collega’s van Aalst waren vlug ter plaatse.

Ter plaatse bleek dat vrienden van het aanstaande koppel Klaas Nijs en Katrien Fieremans het buskruitkanon hadden bovengehaald aan de woning van de schoonfamilie. Net zoals dit in vroegere tijden het gebruik was. Klaas is overigens een ex-brandweerman.

Kaartje in de bus

“Buren van de Ronkenburgstraat hadden wel een kaartje in de bus gekregen,” aldus de brandweer van Lede, “maar de bewoners van de nabije Barrevoetsehoek waren blijkbaar niet op de hoogte. De oproep van een ontploffing die gehoord was, kwam dan ook van daar. En hoewel we al een vermoeden hadden waarover het ging, konden we niets aan het toeval overlaten. Zeker met de recente gebeurtenis in Wilrijk in het achterhoofd.”