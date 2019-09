“Beroepscannabiskweker” riskeert drie jaar celstraf: "Hij begint gewoon telkens opnieuw"

Lebbeke - Een hardleerse cannabiskweker uit Lebbeke riskeert drie jaar cel na de ontdekking van zijn zoveelste drugsplantage. “Bij elke mogelijkheid die hij krijgt, begint hij gewoon opnieuw”, zei het Openbaar Ministerie.

Mario T. (48) is al lang geen onbekende meer voor het gerecht. Hij stond in het verleden al meermaals terecht voor het telen en verkopen van cannabis in de regio Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout en liep dit jaar opnieuw tegen de lamp.

Toen troffen de speurders een cannabisplantage van zo’n honderdtachtig planten bij hem aan. “Eigenlijk hebben we hier te maken met een professionele cannabiskweker”, zei openbaar aanklager Ilse Debbaudt. “Elke kans die hij krijgt om een plantage op te zetten, neemt hij. Telkens als hij uit de gevangenis komt, begint hij gewoon opnieuw.”

Mario T. gaf de feiten toe, maar vertelde de rechter dat hij door zijn penibele financiële situatie geen andere uitweg zag.

300.000 euro schulden

“Ik heb meer dan 300.000 euro schulden”, verdedigde hij zich. “Op een bepaald moment had ik zelfs geen geld meer om eten mee te nemen naar mijn werk. Bovendien zorgde ik ook nog eens voor mijn broer. Ik heb toen beslist om mijn contacten in Nederland opnieuw aan te spreken. Dat was een vergissing. Ik vraag nog een allerlaatste kans.”

De openbaar aanklager eiste een effectieve celstraf van drie jaar en een geldboete van 6.000 euro voor Mario T. Er werd ook een verbeurdverklaring gevraagd van alle drugsinkomsten en de terugbetaling van 18.000 euro aan afgetapte elektriciteit.

Julie Nerinckx, de advocaat van Mario T., wees erop dat haar cliënt geen euro heeft verdiend aan de plantage. “Hij had alles op krediet aangekocht”, pleitte de raadsman. “Zijn eerste oogst mislukte en op geen enkel moment is er sprake van enige winst. Hij had zelfs geen geld om de huur te betalen. Ik vraag een straf met probatie-uitstel.”

De rechter in eerste aanleg doet op 30 september uitspraak.