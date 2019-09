Tot een miljard winst, maar onze banken kampen met grote problemen: “Dus grijpen ze in. Nu het nog kan”

Na ING in 2016 (3.150 banen weg) en BNP Paribas Fortis dit voorjaar (2.500 jobs de komende drie jaar) is KBC nu al de derde grootbank die snoeit in zijn personeelsbestand. De reorganisatie is “de beste garantie om jobs te redden in de toekomst”. Dat zegt CEO Johan Thijs. “Als we zouden voortdoen zoals nu, dan zouden we de komende jaren in de problemen komen.” Bij de vierde bank, Belfius, vloeien tussen 2020 en 2025 meer dan 800 personen af. “De trend is niet te stoppen”, zeggen specialisten, “want de banken hebben de wind op kop, ook al verdoezelen de winstcijfers dat ietwat.”