Man heeft verrassing voor echtgenote maar dit zag ze niet aankomen

Op foto’s zit het koppel er gelukkig uit. Toch ging het vorig jaar helemaal fout. Shaun May (34) verloor zijn job, kwam thuis en zei dat zijn vrouw Laura haar ogen moest sluiten en tot 10 moest tellen voor een verrassing. Dan stak hij haar in haar keel.

De man moest zich verantwoorden voor de rechter. Hij gaf toe dat hij zijn vrouw opzettelijk gestoken had met een mes. Hij werd veroordeeld voor poging moord. Zijn straf wordt in oktober uitgesproken.

Het koppel was al zes jaar samen toen de stoppen bij May doorsloegen. Ze waren net terug van een vakantie in Korea, ze hadden take-away besteld en hadden nog seks gehad. Daarop zei hij dat hij een verrassing voor haar had. “Hij zei dat ik mijn ogen moest sluiten, als ik het wilde. Dus dat deed ik. Hij zei dat ik op mijn rug moest gaan liggen en hij legde iets over mijn ogen. Een handdoek, denk ik”, vertelde Laura aan de jury. “Hij bleef nog wat talmen en rondlopen tot ik zuchtte en er genoeg van had. Dan begon hij af te tellen. Maar nooit tot nul. Dan zei ik: ik hoop dat het een puppy is want we waren al langer over een puppy bezig.”

“Plots voelde ik een druk op mijn schouder. Ik dacht dat hij een dier op mij gesmeten had. Er was iets scherp aan mij aan het schrapen. Ik gilde. Toen ik in de gaten had dat hij mij gestoken had zei ik: dit is niet echt. Hij antwoordde ijzig kalm: dit is wel echt.”

May had twee messen vast, één van haar en één voor zichzelf. Hij had schrik dat hij de woonlening niet zou kunnen betalen. Uiteindelijk reed hij zijn vrouw naar de spoeddienst waar hij de hulpdiensten een verhaaltje op de mouw spelde dat zijn vrouw het zelf gedaan had.

Laura heeft volgens het openbaar ministerie geluk gehad, want het had veel erger gekund. May gaf toe dat hij zij vrouw verwond heeft maar ontkende de poging moord. De jury dacht daar anders over. Hij zal zijn straf in oktober kennen.