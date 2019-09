Brits parlement keurt wet goed die ‘no-deal’ blokkeert

Een eerste stemming van de ‘Hillary Benn-bill’ - die een no-deal moet blokkeren - is achter de rug. Premier Johnson verloor zoals verwacht de stemming. Een tweede stemming volgt later op de avond, na de bespreking van een reeks amendementen. De vraag is of Johnson vervroegde verkiezingen kan organiseren.

Het Lagerhuis debatteert sinds 16 uur woensdagmiddag over het wetsvoorstel van de oppositie. Na deze tweede stemming, volgt nog een derde stemming later op de avond. Daarna zal de regering wellicht een motie neerleggen waarin ze het parlement vraagt zichzelf te ontbinden met het oog op vervroegde verkiezingen. Maar om die te organiseren heeft Johnson een tweederdemeerderheid nodig, waar hij zonder steun vanuit de oppositie niet aan geraakt.

Labour en de Liberal Democrats, samen goed voor meer dan 260 zitjes in het 650-zetels tellende Lagerhuis, hebben al laten weten dat ze geen vervroegde verkiezingen steunen zolang de Benn-bill niet is goedgekeurd in het parlement. Labour zegt niet te zullen stemmen voor vervroegde verkiezingen zolang de wet die een ‘no-deal’ tegenhoudt, geïmplementeerd is.

Wat houdt het wetsvoorstel in?

Het wetsvoorstel van de oppositie - de ‘Benn-bill’, genoemd naar initiatiefnemer Hilary Benn van Labour - verplicht de Britse premier Boris Johnson om opnieuw uitstel van de Brexit te vragen als het parlement tegen 19 oktober niet expliciet met een no deal heeft ingestemd, en als Johnson er op de EU-top van 17 en 18 oktober niet in slaagt een nieuw akkoord uit de brand te slepen. De nieuwe Brexitdatum zou dan 31 januari 2020 zijn.

