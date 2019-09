Opnieuw nagelbijten in het Brits parlement: zo zit de nieuwe lijdensweg van de Brexit in elkaar

Het is weer nagelbijten in het Britse parlement . De tegenstanders van een no deal hopen een wet gestemd te krijgen die een scheiding zonder akkoord onmogelijk maakt en de deadline van de Brexit opschuift. Als reactie zal premier Boris Johnson vervroegde verkiezingen vragen, die hij -nog- niet zal krijgen. Vervolgens zal de premier moeten beslissen of hij de wet aanvaardt en moet hij ook nog zijn gehavend imago zien te herstellen. Een overzicht van de af te leggen wegen en de mogelijke obstakels de komende dagen.