Ex-Rode Duivel Luis Oliveira weet wat Romelu Lukaku doormaakt in Serie A: “Ze zongen oe-oe-oe waarop ik voor hen ging dansen”

De rechter van de Italiaanse disciplinaire commissie, Gerardo Mastrandrea, zegt dat er niet genoeg bewijzen zijn voor “de gezangen die het onderwerp zijn van artikels en tv-berichten.” Het woord “racisme” neemt hij niet in de mond. Of hoe het verachtelijke gedrag waar Romelu Lukaku het slachtoffer van werd in Cagliari, op alle niveaus van het Italiaanse calcio speelt. “Naar mij gooiden ze zelfs met bananen in vierde klasse”, getuigt ex-Rode Duivel Luis Oliveira.