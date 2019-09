24 Rode Duivels op training, enkel Mignolet en Dendoncker ontbreken

Bondscoach Roberto Martinez heeft woensdag 24 Rode Duivels verwelkomd op de tweede trainingsdag in aanloop naar de EK-kwalificatiematchen in en tegen San Marino (vrijdag in Serravalle) en Schotland (maandag in Glasgow).

In totaal 21 veldspelers en drie doelmannen werkten de training af op het oefenveld in Tubeke. Alleen doelman Simon Mignolet en Leander Dendoncker, die individueel werkten, bleven binnen.

De Duivels begonnen vlekkeloos aan het parcours richting EK en boekten vier zeges in evenveel wedstrijden. België klopte in eigen huis Rusland (3-1), Kazachstan (3-0) en Schotland (3-0). Tussendoor haalde het team van Martinez ook in Cyprus de volle buit (0-2). De Belgen (12 ptn) voeren groep I aan, voor Rusland (9), Kazachstan en Schotland (elk 6). Cyprus (3) en San Marino (0) sluiten de rangen.