Dit is het moment dat bestuurder Porsche de controle over het stuur verliest en gevel café ramt

Retie -

Er zijn camerabeelden opgedoken van het moment dat een Porsche de gevel van een café in Retie ramt na een aanrijding. Het spectaculaire ongeval gebeurde dinsdagavond. De bestuurder van de Porsche zou geprobeerd hebben enkele voertuigen in één beweging in te halen. Dat manoeuvre liep helemaal fout af toen een voorligger links wilde afslaan en het tot een aanrijding kwam. De sportwagen vloog het terras van café De Graef op en boorde zich in de gevel. Twee personen raakten lichtgewond door de aanrijding, het café was gelukkig gesloten.