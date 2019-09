Open VLD’ers zijn Van Quickenborne beu: “Op het partijbestuur zegt Vincent nochtans niets”

De Vlaamse formatie slorpt de meeste aandacht op, maar in de achtergrond zijn enkele liberale boegbeelden druk bezig met de toekomst van de partij en hoe zij daar in passen. Meest prominente stem daarin is Kamerlid Vincent Van Quickenborne, die op een ruk naar rechts broedt. En zijn profileringsdrang schiet veel Open VLD’ers in het verkeerde keelgat. “Op het partijbestuur – waar hij zijn bezorgdheden moet uiten – zwijgt hij nochtans.”