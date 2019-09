Naar concert? De kans is groot dat je smartphone straks in een speciale hoes moet

Niet schrikken wanneer u straks bij een concert of comedyshow uw gsm moet opbergen in een gek tasje. Steeds meer artiesten grijpen naar Yondr, een magnetisch afsluitbare hoes, om hun optredens smartphone-vrij te houden. Een zet die de beleving enkel kan verbeteren, aldus performers en organisatoren.

Ze zijn het spuugzat, de oplichtende schermpjes en het eindeloze gefilm in hun zalen. Dus vragen muzikanten en komieken almaar luider dat hun fans smartphones opbergen tijdens een optreden. “Leef in het nu”, riepen Billie Eilish en Eddie Vedder dit jaar op Pukkelpop en in Vorst Nationaal. “Toon respect voor de mensen rond je die willen genieten”, sakkerde Milow jaren geleden al. In het Sportpaleis rekende stand-upcomedian Kevin Hart nog op de goodwill van zijn publiek. Maar zonder succes: drie jaar geleden liet hij 22 hardnekkige smartphonegebruikers uit de zaal zetten.

Meer en meer artiesten halen de grove middelen boven. De Amerikaanse komiek Chris Rock was in 2017 de eerste die in ons land de antimobieltechnologie Yondr introduceerde: een zakje dat de gsm letterlijk achter slot en grendel steekt. Bij het binnenwandelen wordt de Yondr-hoes met een magnetisch slot vergrendeld. Iedere bezoeker houdt z’n smartphone bij, maar bellen of filmen wordt onmogelijk. Wie toch z’n gsm nodig heeft, kan het tasje in de hal even laten ontgrendelen.

Commercieel motief

In het buitenland is Yondr stilaan ingeburgerd. Nu duikt de technologie ook vaker in België op. Zo kregen fans van topgitarist Jack White en zijn groep The Raconteurs in mei verplicht een Yondr-zakje toegestopt in Brussel. “Ik wil de mensen meer betrekken en hen even weghalen van dat schermpje”, zei White toen. “In de bioscoop of de opera zie je geen gsm’s. Waarom dan wel bij een concert?” Sommige bezoekers toonden hun ongenoegen. “Maar 95 procent van het publiek vindt het enorm positief”, aldus White. Collega’s als Adele, Guns ‘N’ Roses en Alicia Keys volgen zijn voorbeeld. En komieken happen eveneens toe. De Australische comédienne Hannah Gadsby, op 1 november in de Stadsschouwburg van Antwerpen, is de volgende in het rijtje.

“Zij doet het omdat gsm-gebruik in de zaal haar afleidt”, zegt Tom Bertels van Live Comedy. “Anderen doen het uit commerciële overwegingen. Als filmpjes van hun shows online belanden, wordt het materiaal minder waard voor tv-uitzendingen. Wij verwachten dat Yondr vaste kost wordt bij de grote comedians.” Ook concertorganisatoren als LiveNation leggen hun artiesten geen vingerbreed in de weg als ze Yondr willen gebruiken. Concertzalen als de AB en De Roma houden het voorlopig op sensibilisering. Maar een groot deel van hun publiek toont begrip: uit een onderzoek van de AB bleek vorig jaar dat een derde van de concertgangers een gsm-verbod een goed idee vindt.