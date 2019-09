Vincent Kompany over oerwoudgeluiden tegen Romelu Lukaku: “Het échte racisme zit bij de voetbalbonden”

Volgens Vincent Kompany ligt de schuld voor racistische spreekkoren zoals Romelu Lukaku er afgelopen weekend moest ondergaan bij de te laks optredende (en doorgaans blanke) voetbalbonden. “Zij beslissen over de sancties, terwijl niemand van hen ooit heeft moeten meemaken wat Romelu nu meemaakt”, stelt de speler-trainer van Anderlecht.

LEES OOK. Ex-Rode Duivel Luis Oliveira weet wat Romelu Lukaku doormaakt in Serie A: “Ze zongen oe-oe-oe waarop ik voor hen ging dansen” (+)

Romelu Lukaku werd zondagavond het slachtoffer van racistische spreekkoren tijdens de wedstrijd tussen Cagliari en zijn club Inter. De Rode Duivel reageerde aanvankelijk nog ingetogen, maar bond ’s anderendaags op zijn Instagram-account de kat de bel aan. “Dames en heren, het is 2019. In plaats van stappen vooruit te zetten, gaan wij achteruit”, schreef hij.

De voorbije dagen kreeg Lukaku al openlijk steun van de Belgische voetbalbond en collega-international Youri Tielemans, die het “schandalig” noemde “dat we het vandaag de dag nog over racisme moeten hebben”.

In Italië lijken ze alweer oogje dicht te knijpen

De Italiaanse voetbalbond lijkt het voorval echter voor de zoveelste keer te zullen laten passeren. Nadat ze in het verleden al een oogje dichtknepen voor een hele resem racistische incidenten, liet de rechter van de Italiaanse disciplinaire commissie Gerardo Mastrandrea ook in het geval van Lukaku weten dat er niet genoeg bewijzen zijn voor “de gezangen die het onderwerp zijn van artikels en tv-berichten”. Het woord racisme nam hij zelfs niet in de mond.

Net daar zit het probleem, verkondigde Kompany. Toen hem gevraagd werd naar de racistische spreekkoren tegen Lukaku, vertelde de roerganger van de Gouden Generatie dat “dit teruggaat naar de mensen die de beslissingen maken wanneer het op deze zaken aankomt. Het echte probleem zit in deze organisaties.”

Gebrek aan diversiteit bij de bonden

Kompany deed zijn verhaal bij Sky News, dat naar aanleiding van de op handen zijnde afscheidsmatch van de verdediger bij Manchester City naar Brussel was afgezakt. “Het echte racisme zit in het feit dat geen van deze instellingen mensen hebben die echt begrijpen wat Romelu meemaakt”, zei hij.

“Je zit met een groep mensen die de beslissingen maken die hem nu vertellen hoe hij zou moeten denken en hoe hij zich hierover zou moeten voelen, terwijl niemand van die mensen ook maar ooit zoiets heeft moeten meemaken. Dàt is het echte probleem. Als je naar de besturen van de FIFA, de UEFA en de Italiaanse competitie kijkt, is er een gebrek aan diversiteit. En zonder diversiteit op de plaatsen waar de beslissingen worden genomen kan je niet tot de juiste sancties komen - zo simpel is het.”

LEES OOK. Afscheidsmatch Vincent Kompany bij Manchester City zit vol met sterren: Henry, Van Persie, Van der Sar, Cesc, Scholes, Agüero...

LEES OOK. Zo diep zit probleem van racisme in Serie A: hoe de meest gevreesde hooligan van Italië werd geëerd in alle stadions na huurmoord (+)