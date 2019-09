Jejoen Bontinck (24) probeerde tevergeefs van naam te veranderen: “Hij wou een nieuwe start in het leven”

Ex-Syriëstrijder Jejoen Bontinck (24) heeft geprobeerd zijn naam te laten veranderen. Na het Sharia4Belgium-proces en bijbehorende persaandacht wou hij op die manier een nieuwe start in het leven maken. Dat heeft zijn advocaat verklaard in de rechtbank waar Bontinck terechtstaat voor het bedreigen van een journalist.

De ex-Syriëstrijder ondervindt het naar eigen zeggen bijzonder veel moeilijkheden vanwege zijn naam. Hij raakt niet aan de bak en kan zelfs geen bankrekening openen. Om die reden probeerde hij zelfs tevergeefs zijn naam te veranderen, aldus zijn advocaat in de rechtbank. De twintiger stond er terecht voor het bedreigen van een journalist van Het Laatste Nieuws. “Als ge wilt dat er niets met uw dochter gebeurt. Ver weg van mij blijven, ver weg die brommer zetten”, had hij ingesproken op de voicemail van de journalist.

De aanleiding daarvoor waren verschillende artikels die de journalist in kwestie over hem en zijn vader geschreven had. Ook was hij ervan overtuigd dat de betrokken journalist hem in de gaten hield. “Hij heeft zijn frustraties ongelukkig verwoord”, zei zijn advocaat nog. Vervolgens las Bontinck zelf nog een verklaring voor. Daarin trok hij fel van leer tegen alle ‘leugenachtige en walgelijke artikels’ die over hem verschenen waren en waardoor hij nog altijd bedreigd wordt. “Ik denk dat de beklaagde eens in eigen boezem moet kijken”, zei meester Tanja Smit. Zij vroeg voor de journalist 500 euro schadevergoeding.

Vonnis op 2 oktober.