Heeft het laatste uur van Maurice de lawaaierige haan geslagen?

Donderdag is een belangrijke dag voor deze Franse haan. Maurice beroert al enkele jaren de harten in Frankrijk, nadat “mensen uit de stad” begonnen te klagen over het ochtendlijk gekraai van de vogel. Zijn eigenaars weigeren echter om Maurice het zwijgen op te leggen en pleiten voor “natuurlijke geluiden” op het platteland.

Maurice haalde twee jaar geleden al het wereldnieuws nadat een bewoner van een tweede woonst op het platteland over zijn gekraai begon te klagen. Intussen gaat de zaak over veel meer: een conflict dat al decennialang aansleept, en stedelingen die naar de boerenbuiten verhuizen lijnrecht tegenover de plattelandsbewoners zet.

Die stedelingen zijn immers “niet klaar om met rurale eigenschappen om te gaan”, zoals dierengeluiden, insecten en geurhinder. Ze doen er dan ook alles aan om de lokale regelgeving naar hun hand te zetten, klinkt het op het platteland. “Ze zijn het lawaai in de stad beu en verhuizen naar het platteland”, aldus kippenliefhebster Corrine Fesseau. “Ze denken dat het hier rustig is, maar we hebben hier ook lawaai.”

De eisers en de eigenaars van Maurice worden donderdag op de rechtbank van Rochefort verwacht, maar het is niet duidelijk wat de klagende partijen eigenlijk willen bereiken. Maurice daarentegen kan op heel wat steun rekenen van lokale politici én de Franse bevolking. De lawaaierige haan prijkt intussen ook al op T-shirts die door een lokale zakenman worden verkocht.