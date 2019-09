Prins Andrew niet welkom in Noord-Ierland door seksschandaal, wel in Brugge

De Britse prins Andrew, die in opspraak is gekomen in het seksschandaal rond Jeffrey Epstein, komt zaterdag naar Brugge. Hij zal er samen met prins Laurent de 75ste verjaardag van de bevrijding van de stad herdenken. Het wordt zijn eerste publieke opdracht sinds de zelfdoding van Epstein, half augustus.

De 59-jarige zoon van koning Elizabeth II is nochtans niet meer welkom op enkele activiteiten in Noord-Ierland. Daar zou hij volgende week onder meer een nieuw treinstation inwijden en jongeren ontmoeten. De organisatoren hebben hem nu gevraagd weg te blijven, omdat ze bang zijn dat zijn aanwezigheid de aandacht zal afleiden van hun initiatieven.

“Ik heb geen enkele indicatie dat prins Andrew niet welkom is in Brugge of zelf wil afzeggen. De dienst protocol liet me zonet weten dat alles in gereedheid is gebracht voor zijn komst”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Andrew vergezelt een regiment van het Britse leger dat op doortocht is in Vlaanderen en Nederland. Hij is hun nieuwe kolonel van die Grenadier Guards. De fauw zal samen met Andrew de troepen schouwen en hem nadien ontvangen op het stadhuis.

De Britse royal ligt al drie weken onder vuur in de zaak-Epstein. Hij heeft toegegeven dat hij de Amerikaanse miljardair kende en af en toe zag, maar hij beweert “nooit enig verdacht gedrag” te hebben opgemerkt. De prins gaat wel niet in op de beschuldigingen aan zijn adres. Hij zou een minderjarige, die in de kringen van Epstein verkeerde, seksueel hebben misbruikt.