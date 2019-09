Favoriet lingeriemerk van de Kardashians trekt naar de beurs

La Perla, het luxe lingeriemerk dat onder meer de Amerikaanse familie Kardashian als fan heeft, krijgt een beursnotering in Parijs. La Perla is bekend van bh’s van 300 dollar per stuk en nachtjaponnen die voor 600 dollar over de toonbank gaan.

De handel in de aandelen begint vrijdag. “Een notering maakt de zichtbaarheid van La Perla groter en geeft toegang tot kapitaal”, aldus topman Pascal Perrier. Onder anderen het model Kendall Jenner, een halfzus van realityster Kim Kardashian, is regelmatig op de rode loper te zien met de nauwelijks bedekkende avondjurken van La Perla. Ook Kim en haar zus Kourtney Kardashian zijn al gespot in niemendalletjes van het merk.

La Perla, opgericht in 1954, heeft winkels in onder meer de bekende Londense winkelstraat Sloane Street en in Saint-Tropez en zou op de beurs meteen een half miljard euro waard zijn.