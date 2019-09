“Database met nummers Facebookleden gevonden”

Honderden miljoenen telefoonnummers die gekoppeld zijn aan Facebook-accounts zijn in een onlinedatabase gevonden. Dat meldt de Amerikaanse techsite Techcrunch. De database was niet beveiligd met een wachtwoord en voor iedereen toegankelijk.

Techcrunch maakt in zijn artikel geen melding van Belgische gebruikers, maar het bestand omvatte volgens de site meer dan 419 miljoen gegevens van gebruikers uit verschillende landen. Daarvan zijn 133 miljoen afkomstig uit de Verenigde Staten, 18 miljoen uit het Verenigd Koninkrijk en meer dan 50 miljoen uit Vietnam.

Elk bestand op de server bevatte een uniek Facebook-identificatienummer en het telefoonnummer dat bij het account hoorde. Telefoonnummers zijn al meer dan een jaar niet meer openbaar bij Facebook sinds de toegang daartoe door het bedrijf werd beperkt. Sommige bestanden hadden ook de gebruikersnaam, het geslacht en de locatie van de gebruiker per land erbij staan. Met de beschikbare gegevens zou volgens Techcrunch digitale fraude mogelijk zijn.

De database werd gevonden door een onderzoeker, die het deelde met Techcrunch nadat hij niet in staat was de eigenaar te vinden. Ook Techcrunch lukte dat niet. Nadat de hostingprovider was gecontacteerd, werd de database offline gehaald. Een woordvoerder van Facebook liet Techcrunch weten dat de data bij elkaar zijn geschraapt voordat Facebook de toegang tot telefoongegevens van gebruikers afsloot. Maar wanneer dat gebeurde, wie dat deed en waarom is niet bekend. “De dataset is verwijderd en we hebben geen bewijs dat Facebook-accounts zijn aangetast.”