Labrador Lory sterft na vergiftiging: “Toen we een hoop roze korrels vonden, wisten we hoe laat het was”

Labrador Lory overleed nadat ze tijdens een wandeling op de paden rond het kasteeldomein Succa de insecticide Temic had ingenomen. Foto: if

Destelbergen - De verboden insecticide Temic heeft de afgelopen dagen in Destelbergen aan minstens één hond het leven gekost. De politie onderzoekt wie het giftige goedje achterliet in de buurt van kasteeldomein Succa.

Schuimbekken, stuiptrekkingen en wankele poten. Tijdens een wandeling maandagavond op de paden rond het kasteeldomein Succa in Destelbergen werd de vijfjarige labrador Lory plots heel erg ziek. De tot dan kerngezonde hond overleed een uur later. “De dierenarts dacht eerst aan een longembolie. Ook gezonde honden kunnen daar plots aan doodgaan”, zegt baasje Emily Blanchetot (19). “Maar toen mijn buurman, die met onze hond was gaan wandelen, aan het wandelpad een hoop roze korrels vond, werd het duidelijk: iemand had Temic achtergelaten.”

De zware insecticide is al zeer lang verboden in Europa en eiste de voorbije jaren verschillende hondenlevens. Onder meer de hond van VRT-journalist Ruben Van Gucht stierf er in 2017 aan toen ze tijdens een wandeling een worst vond waar iemand het product had ingedraaid. “Mijn buurman heeft alles opgekuist, maar we willen andere baasjes waarschuwen om alert te zijn. Er zou ook al een andere hond en verschillende katten overleden zijn”, zegt Blanchetot.

Controles in de buurt

Naar wie het gif heeft achtergelaten en de reden heeft Blanchetot voorlopig het raden. Ook de politie van de zone Rhode & Schelde tast voorlopig in het duister. “We nemen de zaak zeer ernstig”, zegt politiewoordvoerder Ronny Decuyper. “Het was een politieman die op Facebook het bericht van Emily zag. We hebben het meteen verspreid en contact opgenomen met de gemeente om het product op te kuisen. Er zullen ook controles gebeuren in de buurt.”

“Opzettelijk een dergelijk vergif achterlaten is een ernstig misdrijf”, gaat Decuyper verder. “Het is niet alleen gevaarlijk voor dieren, maar ook voor kinderen die in de buurt spelen. Wie meer informatie heeft over deze zaak, kan steeds contact opnemen met de politie.”

Voor Blanchetot is het nog iets te vroeg om na te denken over een nieuwe hond. “We willen nu eerst dit verwerken en op een mooie manier afscheid nemen van Lory. De paden rond het kasteel zijn zeer geliefd bij hondenwandelaars. Hopelijk kunnen we met onze oproep tot voorzichtigheid andere honden redden”, besluit Blanchetot.