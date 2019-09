Immense ravage na doortocht Dorian wordt nu pas duidelijk

Dorian werd aangekondigd als de zwaarste orkaan op de Bahama’s sinds de metingen en die rampvoorspellingen maakte hij ook waar. Twee dagen lang bleef hij boven de eilanden hangen, en na 48 uur rukwinden en regenval is duidelijk dat de ravage enorm is. De stad Marsh Harbour op de Abaco-eilanden, waar ongeveer 6.000 mensen wonen, is voor meer dan 60 procent verwoest. Grand Bahama werd eveneens zwaar getroffen, mensen geraken niet tot in het ziekenhuis omdat de straten blank staan en de auto’s volledig onder water staan. De plaatselijke luchthaven is verwoest. Huizen zijn tot niets herleid. In totaal zijn al zeven doden geteld, onder wie een jongetje van 8 maar er wordt gevreesd dat het dodentol nog fors zal stijgen. Vermoedelijk zitten 60.000 mensen zonder eten of drinkbaar water. (nba)