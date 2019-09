Geen beperkingen meer op Iraans nucleair programma

De Iraanse president Hassan Rohani heeft woensdag het einde ­geëist van alle beperkingen rond ontwikkeling en onderzoek binnen het Iraanse nucleaire programma. Hiermee worden alle afspraken die vastgelegd waren in het nucleaire akkoord van 2015 opgeheven.

“Het Iraanse kernenergieagentschap krijgt het bevel om alle nodige maatregelen te nemen rond het onderzoek en de ontwikkeling, en om alle engagementen die daarrond van kracht zijn, op te schorten”, aldus Ro­hani op de staatstelevisie. De derde fase van de terugtrekking van het akkoord wordt vrijdag van kracht. Rohani verklaarde wel dat de landen die het akkoord ondertekenden nog twee maanden de tijd hebben om de voorwaarden van het akkoord alsnog te implementeren. Indien dat zou gebeuren, zou Iran van koers veranderen en opnieuw zijn engagementen opnemen.

Volgens Rohani zijn de diplomatieke inspanningen die Frankrijk heeft gedaan om het akkoord te redden, onvoldoende geweest. De VS stapten in 2018 uit het nucleaire akkoord, en voerden opnieuw sancties in tegen Iran. De Europese ondertekenaars van het akkoord, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, hopen dat Iran alsnog zijn engagementen zou naleven. (blg)