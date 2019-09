Trossard, Vanaken of Januzaj in plaats van Hazard bij de Rode Duivels?

De Rode Duivels werkten hun laatste training op Belgische bodem af zonder Mignolet en Dendoncker. Beiden ­sukkelen met lichte hinder en namen liever geen risico’s. Door de afwezigheid van Kompany, Witsel, Castagne en de broers Hazard zal bondscoach ­Roberto Martinez aan zijn basisploeg moeten sleutelen. Het is vooral de positie van Eden Hazard die een leemte laat, maar er zijn veel gegadigden om die plaats in te vullen. We overlopen even.

Doelman

Courtois. Geen discussie.

Defensie

Door de afwezigheid van Kompany als meest centrale verdediger komen Vermaelen en Denayer in beeld. Het is onwaarschijnlijk dat de blessuregevoelige Vermaelen twee wedstrijden in vier dagen zal spelen. Het wordt wellicht Denayer tegen San Marino en Vermaelen tegen Schotland. Alderweireld rechts en Vertonghen links, dat is zoals gewoonlijk.

Middenveld

Meunier speelt dan wel niet bij PSG, maar hij is de enige gegadigde om de geblesseerde Castagne te vervangen. In de nochtans 26-koppige selectie zit niemand anders die bij zijn club de rechterkant afdweilt. Door de afwezigheid van Witsel grijpt Martinez wellicht naar het duo De Bruyne-Tielemans centraal. Te offensief? Tegen San Marino kan het niet offensief genoeg zijn. Op links gaat het tussen Carrasco, Chadli en Raman om de geblesseerde titularis Thorgan Hazard te vervangen. Lichte voorkeur voor Carrasco, omdat Chadli conditioneel nog niet helemaal op punt staat en het straf zou zijn als debutant Raman meteen in de basis zou starten.

Aanval

Mertens rechts achter spits Lukaku is een zekerheid. Maar wie vervangt Eden Hazard? Daar komen wel enkelen voor in aanmerking. Vanaken na zijn sterk seizoenbegin bij Club Brugge, Trossard die het ook goed doet bij Brighton en Januzaj, maar die werd wel al drie keer vervangen bij Real Sociedad. Het zou verrassend zijn mocht Martinez de 18-jarige debutant Verschaeren meteen voor de leeuwen gooien.