De Rode Duivels stappen vanochtend op het vliegtuig richting Rimini. Vandaar gaat het naar Cesenatico, nog steeds in Italië. Vanavond trainen ze om 18 uur in het Stadio Olimpico in Serravale in San Marino. De Duivels kunnen maar beter genieten van de zonnige dag die voor vandaag voorspeld wordt. Morgen zou het in San Marino immers gaan onweren.