Albert Heijn experimenteert met nieuwe winkel zonder kassa

Supermarktketen Albert Heijn gaat een nieuw soort kassaloze winkel uittesten. Die wordt bij het hoofdkantoor in het Nederlandse Zaandam neergezet. Sensoren en camera’s houden bij wie wat uit welk schap pakt. Bij het verlaten van de winkel worden de boodschappen automatisch afgerekend. In de komende maanden mogen de medewerkers het uitproberen, één voor één. Als dat goed gaat, wordt het systeem verder op de proef gesteld.

In de winkel is het net of je thuis iets uit de koelkast pakt, zei Albert Heijn donderdag bij de presentatie. Er is geen kassa en producten hoeven niet meer te worden gescand. Mensen openen de poortjes van de winkel door hun betaalpas te scannen. Bij de uitgang komt het totaalbedrag op een scherm te staan. Albert Heijn benadrukt dat het systeem geen gezichtsherkenning gebruikt, de camera’s “registreren alleen gedaanten en bewegingen”.

De supermarktketen had vorig jaar al een paar proefwinkels in Amsterdam kassaloos gemaakt. Gebruikers betaalden toen door met een speciale pas kaartjes bij de schappen aan te tikken. In de nieuwe experimentele winkel hoeft zelfs dat niet meer.

De proefwinkel in het Nederlandse Zaandam is 14 vierkante meter groot. Als de test in Zaandam klaar is, wordt de winkel waarschijnlijk op een andere plek neergezet, maar Albert Heijn wil nog niet zeggen waar.

Volgens Albert Heijn kan zo’n winkel op den duur op elke plek worden geplaatst waar tijdelijk een minisupermarkt nodig is, zoals kantoren en nieuwbouwwijken. “Klanten willen op elke plek aan hun producten kunnen komen. Deze winkel is zo klein dat hij op een vrachtwagen kan worden geplaatst en zo kan worden verplaatst. We zien dat daar een kans ligt”, zegt projectleider Jasper Hoogers van Albert Heijn.