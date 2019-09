“De slechtste premier van Groot-Brittannië (sinds de vorige)”: Britse kranten vernietigend voor Boris Johnson

Boris Johnson leed woensdagavond twee zware nederlagen in het Britse Lagerhuis: de Britse premier moest er eerst een wet slikken die een ‘no deal’-Brexit onmogelijk maakt, en vervolgens zien hoe hij geen nieuwe verkiezingen kon uitschrijven. De Britse kranten zijn dan ook vernietigend voor Johnson, al deelt ook oppositieleider Jeremy Corbyn in de klappen.

“In een hoek gedreven”, zo beschrijven verschillende kranten de situatie van Boris Johnson. De Financial Times heeft het bovendien over “vernederende” nederlagen voor de Britse premier, en wijst op de “groeiende woede” onder de Britse parlementsleden over zijn aanpak van de Brexit.

De steun voor Johnson is na het beschamende toneel van de afgelopen dagen dan ook beperkt. Enkel in ogen van het zeer rechtse Daily Express vindt de premier genade. “Boris dringt aan op ‘macht aan de mensen’ om verkiezing af te dwingen”, titelt de krant.

Ook de eerbiedwaardige Times focust op de strijd om nieuwe verkiezingen, en voorspelt dat de vijanden van Johnson proberen hem gevangen te houden als machteloze premier. Jenni Russel meent dan ook dat Downing Street de omvang en het sérieux van de rebellie bij de Conservatieve parlementsleden heeft onderschat. Maar volgens de columniste kan de strategie van Johnson nog vruchten afwerpen: “Onbesliste kiezers zullen niet wakker liggen van de afwezigheid van ‘linkse’ Conservatieven, en Jeremy Corbyn zal de lokroep van nieuwe verkiezingen niet lang kunnen weerstaan.”

Bij de Daily Mirror klinkt het oordeel een stuk harder: “De slechtste premier van Groot-Brittannië (sinds de vorige)”.

Maar ook rivaal Jeremy Corbyn deelt in de klappen. De leider van de Labour-partij wordt door de Daily Telegraph neergezet als een “hypocriet” omdat hij weigerde mee te werken aan het uitschrijven van nieuwe verkiezingen. De Daily Mail is nog harder voor “chicken” Corbyn: “Hij schrikt terug voor verkiezingen”, en The Sun haalt alles uit de kast en heeft het over “de gevaarlijkste angsthaas in Groot-Brittannië”.

