Derde meer vacatures in secundair onderwijs

Het aantal vacatures voor leerkrachten in het secundair onderwijs is in een jaar met een derde gestegen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB, staat te lezen in De Tijd.

In de zomer van 2018 werden in juli 434 en in augustus 1.063 vacatures gemeld. Dit jaar steeg dat tot 553 vacatures in juli en 1.409 in augustus. Voor het hele onderwijs steeg het aantal vacatures in een jaar met een vijfde.

Vaak kloppen scholen trouwens pas bij de VDAB aan nadat ze geprobeerd hebben de vacatures in te vullen door een beroep te doen op hun informele netwerk. De jongste weken klonken al noodkreten van directeurs die op het laatste moment nog op zoek waren naar leerkrachten.