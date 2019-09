San Francisco bestempelt wapenlobbygroep NRA voortaan als “terreurorganisatie”

In de Californische stad San Francisco krijgt de invloedrijke Amerikaanse wapenlobbygroep NRA voortaan het etiket “binnenlandse terroristische organisatie” opgekleefd. Het stadsbestuur heeft een resolutie in die zin aangenomen, nadat in juli bij een schietpartij in de omgeving van San Francisco drie doden en zeventien gewonden gevallen waren. De NRA noemt de beslissing “een belachelijke stunt”.

“Elke dag sterven er mensen in dit land”, legde de indienster van de resolutie, Catherine Stefani, woensdagavond uit. “Niets doen is geen optie, maar dat is precies wat de NRA doet.” Ze verwees naar de schietpartij twee maanden geleden op een festival ten zuiden van de stad, maar ook naar de recente ‘mass shootings’ in El Paso, Dayton en Odessa, waarbij samen een veertigtal doden viel.

In de aangenomen tekst wordt de lobbygroep ervan beschuldigd “foutieve informatie te verspreiden en het publiek te misleiden over de gevaren van wapengeweld”. Op die manier werkt de NRA extremisme in de hand en “zet het de eigenaars van wapens aan tot geweld”. In de resolutie worden andere besturen, zowel op lokaal, bovenlokaal en federaal niveau, gevraagd de NRA op dezelfde manier te behandelen. Stefani geeft toe dat de resolutie geen praktische gevolgen heeft, maar “dit is een stap in het bestrijden van de negatieve impact van de NRA”, zegt ze.

NRA: “Een stunt om de aandacht af te leiden”

De organisatie zelf doet de beslissing van San Francisco af als een publiciteitsstunt. “Deze stunt is een poging om de aandacht af te leiden van de echte problemen waarmee San Franciso geconfronteerd wordt, zoals dakloosheid, drugsmisbruik en omhoogschietende kleine criminaliteit, om er maar enkele te noemen.”

This stunt is an effort to distract from the problems facing #SanFrancisco, such as rampant homelessness, drug abuse and petty crime, to name a few. Their wasting taxpayer dollars to declare 5M law-abiding Americans domestic terrorists, and it’s shameful.https://t.co/Wn6JccpO2H — NRA (@NRA) September 4, 2019