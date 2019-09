Geen gluten voor Mila, geen suiker voor Louis, geen lactose voor Emma… Dan maar geen taart

In basisschool De Straal in Rotselaar mogen de kindjes op hun verjaardag niet langer trakteren met taart, cake of koekjes. “In elke klas zit er intussen wel een leerling(e) die allergisch of intolerant is voor gluten of lactose”, zegt directeur Frederik Beersaerts. “Die mogen dan nooit van dat lekkers eten en krijgen iets anders. Terwijl het net een feest moet zijn voor de volledige klas.”