Lokeren laat Tsjechische spits na acht maanden alweer terugkeren naar thuisland

De Tsjechische aanvaller Jakub Reznicek verlaat tweedeklasser Lokeren en keert terug naar zijn geboorteland, waar hij een contract versierde bij Teplice, zo maakte Sporting Lokeren woensdag bekend.

De 31-jarige Reznicek was nog maar sinds januari op Daknam aan de slag, maar vond er nooit zijn draai. Hij geraakte er niet verder dan 131 minuten in vier wedstrijden en degradeerde met de Waaslanders naar tweede klasse, waar de start volledig gemist werd en er nog maar één punt op de teller staat.

Vorige winter werd Reznicek met de nodige adelbrieven overgenomen van Viktoria Plzen. Hij ondertekende toen een contract tot juni 2021. In 258 wedstrijden in de Tsjechische eerste klasse scoorde Reznicek 64 keer. Vorig seizoen kwam hij bij Plzen in de competitie dertien keer in actie en scoorde daarbij twee keer. Hij viel zes keer in tijdens de Champions League (tegen onder meer Real Madrid en Roma).