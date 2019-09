Vlaams Belang wil premies voor ploegenarbeid vrijstellen van sociale zekerheidsbijdragen

Als het van oppositiepartij Vlaams Belang afhangt, moeten de premies voor ploegenarbeid worden vrijgesteld van sociale werkgevers- en werknemersbijdragen. De partij dient daarvoor een wetsvoorstel in.

Wie in België en premie krijgt voor ploegenarbeid, moet daarop sociale zekerheidsbijdragen betalen. Volgens Vlaams Belang liggen die bijdragen in vergelijking met onze buurlanden hoog en wordt daardoor het concurrentievermogen van onze bedrijven aangetast.

In april voerde de federale regering een beperkte relancewet door met daarin een beperkte lastenverlaging voor ploegenarbeid in bepaalde sectoren. Die vrijstelling bedraagt dit jaar 6 procent en vanaf 2020 18 procent van de belastbare bezoldiging van werknemers tewerkgesteld in ploegen.

Het Vlaams Belang wil een stap verder gaan en heeft een wetsvoorstel ingediend om de ploegenpremie volledig vrij te stellen van sociale werkgevers- en werknemersbijdragen. “De ploegenpremie is een vorm van compensatie voor de ongemakken en nadelen die het werk in ploegen met zich meebrengt. De arbeider houdt door de heffingen slechts een deel over van de totaalkost voor de werkgever. Dat is onrechtvaardig. Door de ploegenpremie volledig vrij te stellen van bijdragen wordt niet alleen de concurrentiekracht van onze bedrijven beter, maar zal ook de arbeider op het einde van de maand netto meer overhouden op zijn loonbriefje”, zegt Vlaams Belang-Kamerlid Ellen Samyn.