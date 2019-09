Tot vier jaar cel voor bende die massaal officiële vuilniszakken vervalste

Mechelen / Antwerpen / Brussel - De correctionele rechtbank van Mechelen heeft donderdag tien mannen schuldig bevonden aan de handel van valse huisvuilzakken. De mannen verkochten en gebruikten in 2014-2015 gedurende 17 maanden valse zakken van de steden Mechelen, Antwerpen en Brussel en hadden ook drukproeven voor zakken uit Luik en regio Kempen.

De mannen ontkennen lid te zijn van een groots opgezette organisatie en menen dat de redelijke termijn voor behandeling van het dossier werd overschreden. Het parket vroeg straffen tot zes jaar effectief maar doordat de redelijke termijn werd overschreven werden uiteindelijk maximumstraffen tot vier jaar uitgesproken.

De mannen werden vervolgd voor valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken. Een officiële vuilniszak van een stad of gemeente wordt juridisch gezien als een officieel ‘document’, een namaakzak wordt dus beschouwd als een vervalsing van een officieel document.

Productie in Polen

De tien, waarvan drie mannen verstek lieten gaan, lieten de valse zakken in Polen maken en verkochten deze dan in Mechelen, Antwerpen en Brussel. De zaak ging aan het rollen toen Ivarem, de intercommunale in regio Mechelen, aangifte bij de politie deed na de vaststelling dat er valse zakken werden aangeboden bij de huisvuilophaling. Er werd een onderzoek opgestart en na telefonieonderzoek werd de bende in kaart gebracht. Bij huiszoekingen bij de mannen thuis maar ook in opslagboxen bij Shurgard Machelen en Merksem, werden grote hoeveelheden zakken aangetroffen. Bij één man werden liefst 5.200 rollen zakken van Antwerpen aangetroffen.

Bij een onderzoek in de drukkerij in Polen, waar de leveringen vandaan kwamen, werden naast zakken uit Mechelen ook zakken uit Antwerpen en Brussel aangetroffen, officiële zegels en stickers voor vuilniszakken uit Mechelen, Gent en Brussel en drukproeven voor zakken uit Luik en de Kempen.

Redelijke termijn

De verdediging had bij haar pleidooi in juni aangehaald dat de redelijke termijn is overschreden en onduidelijk is hoeveel valse zakken exact werden aangeboden, wat volgens hen noodzakelijk is om de grootte van het misdrijf correct te kunnen weergeven.

De rechtbank achtte dat niet nodig om de mannen te bestraffen en veroordeelde hen tot straffen van twee tot vier jaar, effectief voor de versteklaters en met uitstel voor de anderen. Voor twee versteklaters werd de onmiddellijke aanhouding uitgesproken.

Schadevergoeding voor Mechelen

De stad Mechelen stelde zich als enige stad burgerlijke partij, zij leed de grootste verliezen. “De stad is slachtoffer geweest van grootschalige en ernstige fraude, wij vorderen een schadevergoeding van ruim 1 miljoen euro en een morele schadevergoeding van 2.500 euro voor imagoschade”, sprak meester Yves Vekemans. “Gedurende 17 maanden werden zo’n 3.500 rollen per maand verkocht, dus het echte verlies van de stad is nog veel hoger dan wat wij vandaag terugvragen.”

De stad kreeg uiteindelijk een materiële schadevergoeding van 150.000 euro en 2.500 euro voor imagoschade.