Rechter beveelt psychiatrisch onderzoek voor tafelschuimster

Gent - De strafrechter in Gent heeft donderdag een psychiatrisch onderzoek bevolen van de beruchte tafelschuimster Nadine W., beter bekend als de “schrik van de horeca”. Haar advocaat reageert tevreden. “Deze vrouw leeft al jaren in een eigen realiteit. Ze hoort niet thuis in de gevangenis.”

Voor de derde dag op rij is Nadine W. (49), de beruchtste tafelschuimster van het land, voor de strafrechter in Brugge verschenen. Deze keer voor een onbetaalde maaltijd van 22 euro in een Brugse eetgelegenheid. Haar advocaat Peter Gonnissen herhaalde er zijn pleidooi waarbij hij verwees naar het psychiatrisch verleden van zijn cliënte. Het toeval wil dat er deze ochtend ook een vonnis tegen W. gepland stond in de Gentse strafrechtbank en daar beval de rechter middels een tussenvonnis een psychiatrisch onderzoek van de vrouw. Dit tot grote tevredenheid van Gonnissen, die al van meet af aan aandringt op een dergelijk onderzoek en de beschikking dan ook meldde aan de strafrechter in Brugge. “Zij hoort niet thuis in de gevangenis”, stelde Gonnissen. “Deze vrouw is geen crimineel. Er is duidelijk sprake van dwangmatig gedrag. Ze leeft al jaren in een eigen realiteit. Een psychiater moet haar onderzoeken om na te gaan of zij toerekeningsvatbaar is.”

Nadine W. ging in meer dan 120 horecazaken tafelen - bij voorkeur een croque monsieur of kaaskroketten - maar liet telkens de rekening onbetaald achter. De eerste feiten pleegde ze aan de kust, maar later verlegde ze haar actieterrein achtereenvolgens naar Brugge, Torhout, Kortrijk en Gent. In juli werd ze opgepakt in Gent en sindsdien zit ze in de cel. Door de talrijke veroordelingen in verschillende rechtbank stapelde ze intussen al zeven jaar effectieve celstraf op. Deze week verscheen ze al drie keer voor de strafrechter in Brugge. Ook morgen en volgende week maandag, donderdag en vrijdag zal ze zich er moeten verantwoorden.

Haar advocaat stuurt aan op de internering van de vrouw, maar volgens het openbaar ministerie is dit niet mogelijk. “Mevrouw weet perfect wat ze doet, maar weigert alle hulp”, klinkt het. Volgens het OM vormt ze ook geen gevaar voor de fysieke integriteit van derden. Ze gebruikte dan ook nooit fysiek geweld, en dat is nodig om tot internering over te gaan. De strafrechter in Brugge stelde de zaak van deze ochtend alvast uit naar 24 oktober. In Gent werd de zaak uitgesteld naar 5 december in afwachting van het psychiatrisch onderzoek.