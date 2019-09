Oostendse vliegtuigontmantelaar haalt Lufthansa binnen als eerste klant

Oostende - De onderneming Aerocircular zit in de laatste rechte lijn naar de opstart van haar activiteiten op de luchthaven van Oostende: vanaf midden oktober verwacht ze in een gloednieuwe loods met de ontmanteling van vliegtuigen kunnen beginnen. Donderdag werd ook het contract ondertekend met de eerste klant, Lufthansa Technik. Die stuurt tot eind 2020 zeker vijftien vliegtuigen naar Oostende om ze uit elkaar te laten halen.

Het contract met de Lufthansa-dochter betekent een kickstart voor Aerocircular, zegt oprichter en CEO Koen Staut. “We zijn bijzonder fier dat we met ons verhaal zo’n wereldspeler als Lufthansa Technik kunnen binnenhalen als ‘launching customer’. Dat geeft ons in één klap erkenning in het wereldje.”

Aerocircular zet zich in de markt als duurzame speler. Het ontmantelt vliegtuigen met de bedoeling om zoveel mogelijk stukken en materialen op een waardevolle manier te kunnen hergebruiken. Dankzij het Lufthansa-contract is Aerocircular verzekerd van het nodige werk de komende maanden in Oostende. Zo’n dertig mensen zullen er worden ingezet om de vliegtuigen te demonteren.

In een eerste fase zullen in de loods in Oostende, waar momenteel de laatste hand aan wordt gelegd, tot 25 vliegtuigen per jaar gedemonteerd kunnen worden. Op langere termijn zou dat aantal kunnen verdubbelen. Aerocircular bouwt ook een ontmantelingshal in de Amerikaanse staat Arizona en heeft plannen voor een vestiging in Abu Dhabi.