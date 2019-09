Vliegtuig vol reizigers heeft vertraging… dus vliegt passagier zelf naar Spanje: “Ik wou gewoon graag op vakantie vertrekken”

Een Britse man die afgelopen zondag op vakantie vertrok met zijn familie was het oponthoud bij gebrek aan piloot beu. Dus kroop hij zelf maar achter de stuurknuppel. “Ik wou gewoon op vakantie vertrekken”, aldus Michael Bradley.

De EasyJet-vlucht van de familie-Bradley moest zondag normaal gezien vanop de luchthaven van Manchester vertrekken richting vakantieoord in Spanje, maar had twee uur vertraging omdat er geen piloot beschikbaar was. Getergd door het uitstel bood Michael Bradley, een piloot voor diezelfde luchtvaartmaatschappij met vakantie, dan maar aan om zelf achter de stuurknuppel te kruipen.

Bradley gaf voor vertrek zelfs wat uitleg aan zijn medepassagiers via de intercom. “Mijn vrouw en zoontje zitten op rij 15. Ik hoop dat de kleine al slaapt, dus ik zal hier maar stil zijn want anders krijg ik naar mijn voeten. Toen ik hoorde dat we vertraging hadden, dacht ik: dit is een telefoontje waard. Ik heb EasyJet gebeld, en gezegd: ‘Ik sta hier aan de terminal niets te doen, ik heb mijn vlieglicentie bij, en ik wil graag op vakantie vertrekken. Als het nodig is, kan ik inspringen.’ Ze hebben even overlegd, en 38 seconden later belden ze me al terug of ik “alstublieft, alstublieft, alstublieft” dit vliegtuig naar Alicante wilde vliegen. Dus als jullie geen bezwaar hebben, dan vertrekken we nu.” Waarop een luid gejuich opsteeg bij de andere passagiers.

EasyJet benadrukt in een officiële reactie dat dit een “uitzonderlijke situatie” is, en dat Bradley voldeed aan alle voorwaarden om met het vliegtuig te vliegen.

Michael Bradley Foto: rr

bekijk ook

Er is een oplossing voor het minst geliefde vliegtuigzitje

Onbegrijpelijk: toeristen riskeren hun leven voor “perfecte selfie” met vliegtuig