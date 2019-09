Boris Johnson heeft toch nog één kaart in zijn mouw zitten, maar durft hij die te spelen?

Nieuwe dag, nieuwe Brexit-aflevering. Het Brits parlement heeft er een wet doorgekregen die een no deal-Brexit verbiedt en er komen niet meteen nieuwe verkiezingen. Bam! Bam! Twee uppercuts voor premier Boris Johnson. “Hij hangt in de touwen, maar hij heeft nog één kaart in de mouw zitten”, zegt Leuvens Europa-professor Steven Van Hecke. Zijn Gentse collega Hendrik Vos twijfelt of Boris die kaart durft te spelen.