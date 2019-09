Raadkamer verlengt aanhouding van Steve Bakelmans

Schilde / Antwerpen - De raadkamer in Antwerpen heeft de aanhouding van Steve Bakelmans (39), die verdacht wordt van de moord op studente Julie Van Espen (23), met twee maanden verlengd.

Julie Van Espen verdween op 4 mei. De studente uit Schilde was thuis met de fiets vertrokken richting Antwerpen, waar ze met vriendinnen had afgesproken, maar kwam daar nooit aan. Een dag later werd bebloede kledij en de fietsmand van Julie teruggevonden in de buurt van het Albertkanaal, waar haar gsm-signaal voor het laatst werd opgevangen.

Het lichaam van de studente werd op 6 mei in het Albertkanaal in Merksem teruggevonden. Diezelfde dag werd ook Steve Bakelmans gearresteerd. Hij was op camerabeelden in de buurt van het kanaal te zien met haar fietsmand in zijn handen. Hij bekende dat hij Julie wilde verkrachten en dat hij haar gedood had, omdat ze zich hevig verzette.

LEES OOK. De moordenaar van Julie van Espen, wachtte twee uur onder brug, tot er een vrouw alleen kwam aangefietst (+)

Bakelmans werd al meermaals veroordeeld, onder meer voor verkrachting. Hij was op vrije voeten in afwachting van een tweede verkrachtingszaak. Eind juni veroordeelde het hof van beroep hem in dat dossier tot vijf jaar cel en tien jaar terbeschikkingstelling.