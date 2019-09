Brand in flatgebouw Koekelberg werd aangestoken: “Het gaat om een crimineel feit”

Koekelberg - De brand van woensdagavond in de garage van een flatgebouw in de Schmitzstraat in Koekelberg werd bewust aangestoken. “Het gaat om een crimineel feit”, meldt het Brussels parket. Er werd een juridisch onderzoek ingesteld om de mogelijke daders op te sporen.

De brand brak woensdag omstreeks 22 uur uit in de garage, maar het vuur was snel onder controle. Na het blussen van de brand kwam het labo en een expert van het Brussels parket ter plaatse om de omstandigheden van de vuurhaard vast te stellen. “Uit de eerste vaststelling blijkt dat het om een aangestoken brand gaat. Er is een juridisch onderzoek ingesteld om de dader te vinden”, meldt parketwoordvoerder Denis Goeman.

Er wordt nu bekeken of er in de buurt bruikbare camerabeelden zijn die verdachten kunnen herkennen. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is aangestoken, maar die zou ontstaan zijn in een aanhangwagen met bouwmaterialen die in de garage stond.

Bewoners nog steeds zonder elektriciteit

Als gevolg van de brand werd een honderdtal bewoners van een appartementsblok korte tijd geëvacueerd. Vier personen werden licht geïntoxiceerd overgebracht naar het ziekenhuis. De andere bewoners zitten nog steeds zonder elektriciteit. Burgemeester van Koekelberg Ahmed Laaouej (PS) meldt dat Sibelga het probleem zo snel mogelijk probeert op te lossen. Intussen zorgt de gemeente voor psychosociale omkadering.

In de omliggende straten was er woensdagnacht een tijd geen elektriciteit, maar die panne werd iets na middernacht verholpen door netbeheerder Sibelga. In het flatgebouw zelf zitten de bewoners donderdag nog steeds zonder elektriciteit. “Sibelga is aanwezig en werkt hard om het probleem snel terug op orde te krijgen. Bewoners die intussen een douche willen nemen en zich willen opfrissen kunnen in het nabije sportcentrum terecht”, vertelt burgemeester Laaouej.